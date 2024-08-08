Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 8 августа 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

Суд дал 4,5 года экс-замглаве Федерального казначейства за злоупотребления

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего заместителя руководителя Федерального казначейства России Сергея Гуральникова за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным в совершении преступлений по статьям 285 («Злоупотребление полномочиями») и 179 («Принуждение к совершению сделки») УК РФ. Его отправят отбывать наказание в колонию общего режима. Также суд лишил Гуральникова права занимать должности на госслужбе в течение трех лет после отбытия срока.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что Гуральников нарушил условия госконтракта, перечислив излишние средства победителю тендера, отмечает РАПСИ.

4 августа сообщалось, что бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонида Золотова обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Пес устроил в доме пожар и выбежал через собачью дверцу

      Москвичей призвали отказаться от автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше