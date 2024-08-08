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17:03, 8 августа 2024Бывший СССР

Числившийся погибшим бывший мэр Купянска выжил после покушения

Baza: числившийся погибшим экс-мэр Купянска Мацегора выжил после покушения

Кадр: страница «Новости RT на русском» во «ВКонтакте»

Бывший мэр находящегося под контролем Вооруженных сил Украины города Купянск Геннадий Мацегора, который числился погибшим после покушения в Белгородской области, выжил. Об этом в Telegram сообщает проект «Baza».

«[Экс-мэр] восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и теперь чувствует себя отлично», — говорится в публикации.

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Отмечается, что экс-чиновник не посчитал нужным сообщать о своем здоровье в социальных сетях и уже вышел на работу в физкультурно-оздоровительном комплексе в Старом Осколе.

На бывшего мэра Купянска напали рядом с его собственным домом 8 июня. В результате нападения Мацегора был ранен. Сообщалось, что он ушел из жизни, не приходя в сознание.

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      Глеб Палехов
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