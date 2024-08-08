Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония объявила о вводе полного таможенного контроля на границе с Россией

Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, проверке подлежат грузы и люди, следующие за пределы государства. Об этом сообщается на сайте эстонского правительства. План разработан Минфином и МВД республики с цель соблюдения санкционного режима.

«К сожалению, попытки игнорировать санкции и провозить запрещенные товары на наших границах продолжаются. Внедряя полный торговый контроль, мы можем затруднить уклонение от санкций», — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Правительство республики отметило, что принятая мера увеличит время пересечения границы, а количество людей, выезжающих в Россию, вероятно, сократится.

Усиление контроля в этой сфере в начале июля анонсировала экс-премьер Эстонии Кая Каллас, уточнившая, что эстонские пограничники будут тщательно досматривать каждую партию товаров, направляющихся в РФ, поскольку автоматизированного контроля рисков и выборочных проверок, по ее мнению, недостаточно.