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07:37, 8 августа 2024Из жизни

Жена потребовала деньги за секс с чересчур растолстевшим мужем

В Тайване растолстевший мужчина развелся с женой, бравшей с него деньги за секс

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

В Тайване мужчина потребовал развода, потому что жена не желала заниматься с ним сексом бесплатно. Об этом сообщает издание South China Morning News.

Мужчина, которого китайские СМИ называют именем Хао, и женщина по имени Сюань поженились в 2014 году, у них двое детей. С 2017 года Сюань занималась сексом не чаще одного раза в месяц, а в 2019 году полностью прекратила интимные отношения с мужем. В разговорах с родственниками она называла его некомпетентным и говорила, что он чересчур растолстел.

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В 2021 году Хао решил развестись, но Сюань уговорила его отказаться от этой идеи. Мужчина согласился прекратить бракоразводный процесс, однако его отношения с Сюань не улучшились и после этого. Всякий раз, когда он хотел заняться сексом и даже просто поговорить, женщина брала с него деньги — 500 новых тайваньских долларов (примерно 1300 рублей).

В 2024 году Хао вновь подал на развод. В суде он рассказал, что два года не разговаривал с супругой. Они общались исключительно через мессенджер и только при крайней необходимости.

Судья встал на сторону мужчины и расторг брак. Сюань пыталась обжаловать это решение в суде следующей инстанции, однако ее апелляцию отвергли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина подозревал жену в измене и поэтому унижал и полностью контролировал ее два года. Он даже проверял супругу на детекторе лжи, однако не поверил устройству, которое подтвердило правдивость слов женщины о верности.

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      Олег Парамонов
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