Глава ВГА Харьковской области рассказал о позиционных боях в Волчанске

Глава ВГА Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске Харьковской области

В Волчанске идут позиционные бои, разрушен жилой массив. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Волчанск сейчас остается в крайне затруднительном положении. Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив», — отметил чиновник. По его словам, север города контролируется ВС России, юг находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 200 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области.