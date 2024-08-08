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12:56, 8 августа 2024Бывший СССР

Глава ВГА Харьковской области рассказал о позиционных боях в Волчанске

Глава ВГА Ганчев рассказал о позиционных боях в Волчанске Харьковской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Волчанске идут позиционные бои, разрушен жилой массив. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Волчанск сейчас остается в крайне затруднительном положении. Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив», — отметил чиновник. По его словам, север города контролируется ВС России, юг находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 200 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области.

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      Валентин Карант
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