Губерниев объяснил слова назвавшего участницу ОИ из России никчемной главы ВФГБК

Губерниев объяснил эмоциями слова назвавшего Ромасенко никчемной Архипова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев объяснил слова главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипова, который назвал никчемной спортсменкой участницу Олимпиады-2024 Олесю Ромасенко. Его цитирует «Матч ТВ».

По мнению журналиста, функционер сделал высказывание на эмоциях. «Думаю, он остынет и через некоторое время поделится иным комментарием. Я давно знаю Архипова, мы с ним дружим», — заявил Губерниев.

Архипов раскритиковал Ромасенко ранее 8 августа. Он также заявил, что каноистке нужно заканчивать с большим спортом и переходить в туризм.

Ранее Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 метров. Она была заявлена только в этой дисциплине, поэтому закончила выступление на турнире.