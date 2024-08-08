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17:40, 8 августа 2024Спорт

Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

Президент ВФГБК Архиапов назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов оценил выступление каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он назвал россиянку никчемной спортсменкой. «Как она туда на Олимпиаду попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», — заявил Архипов.

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17 апреля 2024

Ранее Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 метров. Она была заявлена только в этой дисциплине, поэтому закончила выступление на турнире.

Ромасенко — единственная представительница России в женской гребле на байдарках и каноэ на ОИ. Она, как и другие 14 ее соотечественников, выступала на Играх в Париже под нейтральным флагом.

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      Алексей Гусев
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