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16:47, 8 августа 2024Наука и техника

Все характеристики iPhone 16 раскроют задолго до релиза

The Korea Times: Apple раскроет характеристики iPhone 16 из-за Южной Кореи

Фото: Simon Shin / Globallookpress.com

Корпорации Apple придется заранее раскрыть информацию о будущих смартфонах серии iPhone 16. Об этом сообщает издание The Korea Times.

По словам журналистов медиа, американская компания может впервые за годы запустить продажи iPhone 16 в Южной Корее вместе со всеми миром. Из-за этого IT-гиганту придется раскрыть все характеристики новых устройств — этого требуют местные законы.

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Знакомые с ситуацией источники рассказали, что в своем стремлении нарастить продажи Apple намерена запустить продажи iPhone 16 на многих рынках одновременно — в том числе и в Корее. Последний раз смартфоны Apple оказывались на корейском рынке в первой волне продаж еще в 2009 году, с выходом iPhone 3Gs. Корпорации придется заранее сообщить характеристики девайсов местным регуляторам, и таким образом они могут оказаться в открытом доступе.

Специалисты The Korea Times объяснили, что регулятор США не раскрывает характеристики новых смартфонов, которые прошли сертификацию. В свою очередь, у Соединенных Штатов действует соглашение о взаимном признании со странами Европы и Японией, поэтому последние также не рассекречивают характеристики новых гаджетов.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что корпорация Apple намерена представить новые смартфоны в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Выход нейросети Apple Intelligence состоится позже, до конца года.

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      Андрей Ставицкий
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