Исполнительница хита «Я у твоих ног» стала жертвой мошенников

Российская певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает 78.ru.
По словам артистки, ей поступало множество звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. В результате злоумышленники убедили певицу в целях безопасности перевести им 980 тысяч рублей на неизвестные счета.
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Отмечается, что Власова обратилась в полицию, на данный момент по факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что мошенники воспользовались нейросетью, чтобы сгенерировать изображение певицы Ларисы Долиной и от ее имени взять кредит на 50 миллионов рублей.