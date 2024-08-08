Исполнительница хита «Я у твоих ног» стала жертвой мошенников

Мошенники украли у певицы Наталии Власовой 980 тысяч рублей

Российская певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

По словам артистки, ей поступало множество звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. В результате злоумышленники убедили певицу в целях безопасности перевести им 980 тысяч рублей на неизвестные счета.

Отмечается, что Власова обратилась в полицию, на данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мошенники воспользовались нейросетью, чтобы сгенерировать изображение певицы Ларисы Долиной и от ее имени взять кредит на 50 миллионов рублей.