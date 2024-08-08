Кандидат в президенты США назвал способ ограничить военный авантюризм

Кандидат в президенты США Кеннеди назвал способ ограничить участие в войнах

США необходимо принять закон, согласно которому отправка Национальной гвардии в зону конфликта станет возможна только после официального объявления войны Конгрессом, что позволит ограничить «военный авантюризм». Об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Я поддерживаю законодательные инициативы (...) запрещающие развертывание национальной гвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы "военный авантюризм", воспринимающийся нормальным», — написал политик.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты может ждать крах из-за неверной политики в отношении конфликта на Украине. По словам политика, моральное лидерство Вашингтона было подорвано еще во время войны во Вьетнаме, а нынешние события лишь продолжили данную тенденцию.