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12:35, 8 августа 2024Мир

Кандидат в президенты США назвал способ ограничить военный авантюризм

Кандидат в президенты США Кеннеди назвал способ ограничить участие в войнах

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

США необходимо принять закон, согласно которому отправка Национальной гвардии в зону конфликта станет возможна только после официального объявления войны Конгрессом, что позволит ограничить «военный авантюризм». Об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Я поддерживаю законодательные инициативы (...) запрещающие развертывание национальной гвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы "военный авантюризм", воспринимающийся нормальным», — написал политик.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты может ждать крах из-за неверной политики в отношении конфликта на Украине. По словам политика, моральное лидерство Вашингтона было подорвано еще во время войны во Вьетнаме, а нынешние события лишь продолжили данную тенденцию.

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      Максим Габриелян
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