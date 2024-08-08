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14:58, 8 августа 2024Экономика

Каждый пятый россиянин оказался владельцем отечественного автомобиля

«Сравни»: 21 процент россиян владеют отечественным автомобилем

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Каждый пятый опрошенный россиянин оказался владельцем отечественного автомобиля. Об этом со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» и каршерингового сервиса «Делимобиль» пишет ТАСС.

О наличии в семье или личном пользовании машины российского производства, рассказали 21 процент респондентов. Еще 36 процентов опрошенных пользуются автомобилем европейской или американской марки, 17 процентов — водят китайское или корейское авто. Не имеют автомобиля 26 процентов россиян.

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Большинство автовладельцев (63 процента) пользуются личным транспортом каждый день, от трех до пяти раз в неделю ездят на автомобиле еще 13 процентов. Совершают поездки на машине два-три раза в неделю 7 процентов участников опроса, 17 процентов делают это лишь несколько раз в месяц.

Авторы исследования отмечают, что 54 процента опрошенных посещают автосервис только при поломках и не проводит профилактической обслуживание своего транспортного средства. При этом 53 процента респондентов не тратили деньги на ремонт машины за последний год, так как он не требовался.

В совместном исследовании «Сравни» и «Делимобиля» приняли участие 2,2 тысячи россиян из всех регионов страны. Оно было проведено методом онлайн-опроса.

По итогам июля средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 1 процент в сравнении с июнем и опустилась до отметки 3,57 миллиона рублей. В годовом выражении спад составил более 6 процентов — в июле 2023 года средняя стоимость новых машин в России составляла 3,8 миллиона рублей.

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