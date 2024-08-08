Грузовой корабль «Прогресс МС-28» состыковали с переходным отсеком. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Переходный отсек входит в состав космической головной части, обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты», — напомнили в госкорпорации.
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В июле «Роскосмос» сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» будет запущена к Международной космической станции (МКС) 15 августа.