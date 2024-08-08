Купившие за сотни тысяч рублей тур на Курилы россияне на трое суток застряли в аэропорту

KP.RU: купившие тур на Курилы россияне застряли в аэропорту Южно-Сахалинска

Группа российских туристов, купившая тур на Курилы за сотни тысяч рублей, более чем на трое суток застряла в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что трое путешественников должны были оказаться на островах в интервале с 4 по 8 августа. Предоплату в размере 530 тысяч рублей они внесли в начале года, затем доплатили еще 300 тысяч рублей. Однако их поездка пошла не по плану из-за нелетной погоды. Добраться до Курил на теплоходе тоже не получается — билетов на него нет.

«Люди устали надеяться и ждать, что ситуация выправится. Туроператор как может их развлекает, привозя на пляж и кормя хот-догами, но им уже и так понятно, что поездка на Курилы практически сорвалась», — сообщает издание.

По словам директора ООО «Туристический центр "Сахалин и Курилы"» Сергея Василискова, из-за того что туристам нужно постоянно находиться в аэропорту и ждать вылета, им не могут организовать экскурсии по Сахалину. Если самолет отправится, когда туристы будут на выезде, их тур сгорит безвозвратно, пояснил он.

Василисков добавил, что сейчас погода нормализовалась, и 8 августа россияне все-таки должны вылететь на Курилы.

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Отмечается, что стоимость поездки достигает свыше 70 тысяч рублей с человека, поэтому люди не могут вернуться домой.

