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17:34, 8 августа 2024Из жизни

Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

В Таиланде на пожилого мужчину напали с мачете из-за его кота

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде между двумя соседями произошла драка, причиной которой, предположительно, стал прожорливый кот одного из них. Об этом сообщает The Thaiger.

Увидев жестокую потасовку, местные жители вызвали полицейских. По приезде на место происшествия те нашли 60-летнего мужчину в крови. Он попал в больницу с почти оторванным запястьем и многочисленными глубокими порезами. Рядом с пожилым мужчиной лежало мачете.

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Вскоре сотрудникам полиции удалось обнаружить нападавшего: он прятался в доме неподалеку. Им оказался 30-летний сосед пострадавшего — Вичай Чет Чайсуван. Его задержали и допросили. Чайсуван заявил полицейским, что драку начал пожилой мужчина: он якобы напал на него с оружием и заставил защищаться мачете.

Местные жители позже рассказали, что участники потасовки живут друг напротив друга и постоянно конфликтуют. Основная причина их ссор — кот пожилого мужчины. Животное часто ворует рыбу, которую готовит Чайсуван.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спор о курице и яйце закончился дракой на ножах. Устроивший поножовщину мужчина добровольно сдался полиции, его собутыльника так и не смогли спасти.

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      Юлия Юткина
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