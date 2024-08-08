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15:41, 8 августа 2024Силовые структуры

Мужчина попытался ввезти в Россию 700 килограммов гашиша и получил 11 лет колонии

Жителя Ленобласти осудили на 11 лет за попытку ввезти в Россию 700 кг гашиша

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима 49-летнего местного жителя Андрея Мотевича, который попытался ввезти в Россию 700 килограммов гашиша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, не позднее марта 2023 года осужденный вступил в сговор, направленный на контрабанду наркотиков, с неустановленными лицами за пределами РФ. Затем он приобрел запрещенные вещества на территории другой страны, разместил их в сокрытых конструктивных полостях полуприцепа грузового автомобиля и попытался пересечь российскую границу. На таможне мужчину остановили, а во время осмотра его машины сотрудники обнаружили более 700 килограммов гашиша.

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Позже суд признал его виновным по пунктам «а», «б» части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») Уголовного кодекса РФ. Материалы в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

Ранее северокавказские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду военных орденов времен СССР.

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      Олеся Мицкевич
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