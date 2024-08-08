Мужчина сделал предложение возлюбленной и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как возлюбленный сделал ей предложение и столкнулся с неожиданной реакцией с ее стороны. Девушка отказалась выходить замуж за мужчину и приняла решение расстаться с ним.

Автор поста написала, что недавно бойфренд сделал ей предложение, несмотря на то, что он знал о ее нежелании выходить замуж во второй раз. «Я уже была замужем, и у меня был ужасный развод, мой бывший муж пытался забрать мою дочь, так что я решила больше никогда не вступать в брак», — отметила она.

Недавно, по словам героини истории, они вместе с бойфрендом, ее дочерью и его детьми отправились в отпуск в Грецию. «Там он сделал мне предложение на глазах у детей», — возмутилась она и добавила, что случившееся разозлило ее. Девушка рассказала, что ответила отрицательно на предложение руки и сердца, и вернулась домой с дочерью через два дня после начала отпуска. «Я не хочу продолжать эти отношения, потому что чувствую неуважение к себе», — заключила автор.

В комментариях пользователи поддержали решение рассказчицы. Многие также осудили поступок мужчины, сделавшего девушке предложение на глазах у детей, оказав тем самым на нее давление.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она раскрыла бойфренду сестры правду о ней и разрушила их отношения. Комментаторы поддержали решение автора истории.