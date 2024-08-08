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10:57, 8 августа 2024Из жизни

На популярном курорте поймали крокодила длиной 2,4 метра

В Таиланде поймали гребнистого крокодила, замеченного в пруду на острове Пхукет

Фото: Stefan Steinbauer / Unsplash

На острове Пхукет в Таиланде поймали гребнистого крокодила. Об этом сообщает таиландское издание The Nation.

31 июля жители одного из пхукетских населенных пунктов заметили в пруду крупного крокодила. По словам главы населенного пункта, никто не знает, как он туда попал, потому что гребнистые крокодилы в окрестностях популярного у россиян курорта не водятся.

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Специалисты Департамента рыбного промысла провинции Пхукет около недели выслеживали рептилию, прежде чем ее удалось изловить. Крокодил оказался самкой длиной 2,44 метра и весом примерно 70 килограммов. Его возраст оценивается в семь лет.

Первое время крокодил будет жить в Центре исследования и развития прибрежного рыбного промысла. Если его хозяин так и не объявится, его признают собственностью Департамента рыбного промысла.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

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Ранее сообщалось, что в речке Вьюнка под Москвой поймали и сняли на видео живого крокодила. Его отправили на коломенскую крокодиловую ферму, где живут более 50 крокодилов и аллигаторов различных видов, в том числе нильские, сиамские, узкорылые и гребнистые крокодилы.

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      Олег Парамонов
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