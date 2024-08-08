На Украине снизят электроснабжение промышленности и бизнеса из-за дефицита

На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса из-за дефицита электроэнергии. Эти меры будут действовать с 17:00 до 22:00 8 августа, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».

В компании уточнили, что в этот период времени задействуют одну очередь графика ограничения мощности. При этом данные меры не распространятся на население, критическую инфраструктуру и объекты оборонной промышленности.

В «Укрэнерго» пояснили, что поводом для ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса стали высокие объемы потребления энергии на фоне повышения температуры до 30 градусов Цельсия в ряде южных и восточных областей страны. В связи с этим граждан страны призвали рационально расходовать электроэнергию с 16:00 по 23:00 по местному времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к середине июня 2024 года в стране было уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. По его словам, только за несколько месяцев были разрушены девять гигаватт энергомощностей. В свою очередь, аналитики Киевской школы экономики оценили суммарный ущерб украинской энергетической инфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов.