Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что будет занимать свою должность, пока может помочь стране обеспечить безопасность. Пребывание на посту премьера он обосновал в интервью журналу Time.
«Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь Израилю добиться безопасного будущего, надежной безопасности и процветания», — заявил он.
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По словам израильского премьера, он осознает, что продолжающийся конфликт ведет к риску ухудшения имиджа его страны, однако он готов к этому. «Я бы предпочел плохие отзывы в прессе хорошему некрологу», — сказал Нетаньяху.
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Нетаньяху мог уйти с должности в случае отказа от проведения операции в городе Рафах.