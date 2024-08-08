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15:54, 8 августа 2024Мир

Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

Нетаньяху заявил, что будет премьером, пока может помочь Израилю с безопасностью

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что будет занимать свою должность, пока может помочь стране обеспечить безопасность. Пребывание на посту премьера он обосновал в интервью журналу Time.

«Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь Израилю добиться безопасного будущего, надежной безопасности и процветания», — заявил он.

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По словам израильского премьера, он осознает, что продолжающийся конфликт ведет к риску ухудшения имиджа его страны, однако он готов к этому. «Я бы предпочел плохие отзывы в прессе хорошему некрологу», — сказал Нетаньяху.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Нетаньяху мог уйти с должности в случае отказа от проведения операции в городе Рафах.

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      Виктория Кондратьева
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