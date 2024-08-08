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15:11, 8 августа 2024Мир

Нетаньяху оценил шансы на мир после ликвидации некоторых экстремистских элементов

Нетаньяху: шансы на мир в Газе выросли после ликвидации экстремистских элементов

Фото: Naama Grynbaum / Pool / Reuters

Вероятность заключения мира в секторе Газа возросла после ликвидации некоторых экстремистских элементов. С таким заявлением в интервью газете Time выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Они увеличились, потому что некоторые из экстремистских элементов, выступавших против сделки, больше не с нами», — ответил он на вопрос издания о шансах на перемирие после ликвидации главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского радикального движения «Хезболла» Фуада Шукра.

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      Глеб Бажуткин
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