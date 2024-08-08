Нобелевский лауреат принял присягу главы временного правительства Бангладеш

Нобелевский лауреат и глава временного правительсва Бангладеш Мухаммад Юнус принял присягу. Об этом сообщает телеканал Jamuna TV.
Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу также привел к присяге 14 советников временного правительства. В ближайшее время ожидается аналогичная церемония с участием членов будущего правительства, которое сформирует Юнус.
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