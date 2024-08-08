Нобелевский лауреат принял присягу главы временного правительства Бангладеш

Нобелевский лауреат и глава временного правительсва Бангладеш Юнус присягнул

Нобелевский лауреат и глава временного правительсва Бангладеш Мухаммад Юнус принял присягу. Об этом сообщает телеканал Jamuna TV.

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу также привел к присяге 14 советников временного правительства. В ближайшее время ожидается аналогичная церемония с участием членов будущего правительства, которое сформирует Юнус.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну из-за массовых протестов. Она улетела в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании. Более 400 человек стали жертвами уличных беспорядков в Бангладеш.