Оглушительный грохот и перемещение горных пород на российском руднике попали на видео

Порода на руднике Хибин сдвинулась под оглушительный грохот и попала на видео

Горная порода на руднике «Кукисвумчорр» в Хибинах сдвинулась под оглушительный грохот и попала на видео. Кадры перемещения породы публикует Telegram-канал «Народное телевидение "Хибины"».

На выложенных кадрах видно, как над предприятием вздымаются огромные клубы черной пыли, поднятой передвижением породы.

Издание подчеркивает, что сход породы был заранее спрогнозирован и проходил в контролируемом формате. «Сдвижение породы произошло в радиусе безопасной зоны, исключающей нахождение в ней персонала и оборудования», — рассказали в «Народном телевидении».

Ранее сообщалось, что в России нашли новые залежи редкого металла. Анализ взятых на Колмозерском месторождении проб подтвердил старые контуры руд и выявил, что на месторождении есть и новые рудные тела, что позволяет сделать вывод о большем запасе лития.