Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»

Отец Айшат Магомедововой Гасан объяснил ее избиение необходимостью

Отец похищенной в Москве дагестанки Айшат Магомедововой Гасан заявил, что избил дочь, так как «другого выбора у него не было». Об этом он сообщил порталу «Регнум».

Как объяснил Гасан Магомедов, его «довели» до избиения дочери. Свой поступок он оправдал необходимостью и словами «в тот момент нам уже деваться некуда было». «Да, мы вспылили, приехали и забрали, на нервах были. Потому что думали, что она попала в какую-то дурную компанию», — сообщил избивший дочь россиянин.

Известно, что родители совершеннолетней Айшат Магомедовой приехали за ней из Дагестана и силой вывезли в родной регион, после того как та съехала на отдельное жилье, так как устала от нападок живших с ней в квартире родственниц.

Ранее подруга похищенной студентки рассказала, что в полиции не увидели ничего необычного в следах побоев на теле Магомедовой и предположили, что таковы обычаи.