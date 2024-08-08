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18:06, 8 августа 2024Путешествия

Пассажир с ребенком оставил в самолете «ужасное дерьмо» и разозлил пользователей сети

Фото: @delta / Reddit

Пассажир самолета с ребенком оставил на своем кресле «ужасное дерьмо» и разозлил пользователей сети. Фотографию беспорядка после полета разместил очевидец на форуме Reddit.

«Пассажиру, который позволил своему ребенку сделать такое, должно быть стыдно», — указано в подписи к снимку. На фотографии изображено пустое кресло, заваленное крошками и мусором.

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В комментариях пользователи резко осудили путешественника, оставившего место в таком состоянии. «Скажите мне, что это на кресле шоколад», «Им нужно вернуть чувство стыда», «У таких людей нет стыда, в этом проблема», «Если это происходит в самолете, представьте, что творится в их домах», — писали юзеры.

Ранее пассажирка самолета нашла необычный способ смотреть кино в самолете с помощью телефона и подголовника чужого кресла. Однако пользователи сочли задумку путешественницы эгоистичной и раскритиковали ее.

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      Марк Успенский
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