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20:45, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Жена Петросяна ответила на слухи о браке по расчету

Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи о браке по расчету

Фото: @bruhunova

Жена народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи, что вышла замуж по расчету. Ее комментарий прозвучал в интервью стилисту Ксении Князевой, запись их разговора доступна на YouTube.

В ходе беседы Князева рассказала, что блогер Антон S (настоящая фамилия — Суворкин) распространяет в сети слухи о женитьбе Петросяна и Брухуновой по расчету. Жена артиста опровергла эту информацию. «Как прожить с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, 12 лет? [Прожить] с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств? Как можно?» — высказалась она.

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По словам Брухуновой, когда в их браке родился сын Ваган, то Петросян сказал ей, что «понял, что такое настоящая семья».

Ранее Брухунова объяснила нежелание брать фамилию супруга. Она заявила, что считает традицию смены фамилии женами уже устаревшей.

Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. Для артиста этот брак стал пятым. В марте 2020 года стало известно, что у супругов родился сын Ваган. В марте 2024 года пару заподозрили в том, что у них родился второй ребенок. Позднее Брухунова подтвердила эту информацию и уточнила, что у них родилась девочка, которую назвали Матильдой.

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      Олег Давыдов
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