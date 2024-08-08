По факту ранения военкора Поддубного после обстрела ВСУ завели дело

СКР завел уголовное дело по факту ранения военкора Поддубного после обстрела ВСУ

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту ранения российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ. Сейчас следователи принимают меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

7 августа в машину Поддубного попал украинский дрон. В это время военкор выполнял служебное задание в Курской области. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. При этом журналист в сознании и разговаривает.