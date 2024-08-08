По факту ранения военкора Поддубного после обстрела ВСУ завели дело

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту ранения российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ. Сейчас следователи принимают меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
7 августа в машину Поддубного попал украинский дрон. В это время военкор выполнял служебное задание в Курской области. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. При этом журналист в сознании и разговаривает.