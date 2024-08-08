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10:13, 8 августа 2024Силовые структуры

По факту ранения военкора Поддубного после обстрела ВСУ завели дело

СКР завел уголовное дело по факту ранения военкора Поддубного после обстрела ВСУ
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту ранения российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ. Сейчас следователи принимают меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

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7 августа в машину Поддубного попал украинский дрон. В это время военкор выполнял служебное задание в Курской области. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. При этом журналист в сознании и разговаривает.

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