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20:05, 8 августа 2024Россия

Похищенная родственниками из Дагестана студентка вернулась в Москву и записала видео

Похищенная родственниками Айшат Магомедова вернулась в Москву

18-летняя студентка московского медицинского колледжа Айшат Магомедова, похищенная родственниками из Дагестана, вернулась в Москву. По прилете в столицу девушка записала видео, которое опубликовала кризисная группа «Марем» в Telegram.

На записи Магомедова, на лице которой заметен синяк, сообщила, что с ней все хорошо, и родители отпустили ее. После этого подруга девушки благодарит журналистов, полицию и всех, кто придал ситуацию огласке и оказывал помощь.

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Как рассказали в кризисном центре, накануне студентка прошла медицинское освидетельствование и снятие побоев, после чего следователь вернул ее родственникам, но потребовал, чтобы те разрешили ей воспользоваться телефоном. Однако отец Магомедовой Гасан вернул дочери документы и заявил, что она может идти, куда хочет. В результате девушка связалась с подругами, которые купили ей билет на ближайший самолет в Москву.

Ранее Гасан Магомедов заявил, что избил дочь, так как «другого выбора у него не было». По словам мужчины, его якобы «довели» до этого поступка. Как объяснил отец девушки, он подумал, что та попала в дурную компанию. «Да, мы вспылили, приехали и забрали, на нервах были», — сказал он.

О пропаже студентки медколледжа стало известно 31 июля. В Москве она проживала вместе с тетями, которые часто ругали девушку за своенравность и отказ выполнять их просьбы. Из-за этого в какой-то момент Магомедова съехала к подруге, откуда родственники забрали ее и силой увезли в Дагестан.

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      Константин Лысяков
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