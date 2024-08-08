Полиция нашла украденные вещи и музыкальную студию в военном ангаре

В США полиция нашла тайную музыкальную студию на заброшенной авиабазе

Полиция в США обнаружила тайник с украденными вещами на заброшенной военной авиабазе. Об этом пишет WRIC.

Полицейские проводили «упреждающую проверку» на бывшей авиабазе Корпуса морской пехоты в Калифорнии и нашли в одном из ангаров импровизированное жилое помещение и большой тайник с украденными вещами.

Правонарушители украсили тайную комнату в ангаре диско-шарами, дым-машиной и, по всей видимости, устроили там подобие музыкальной студии звукозаписи. В помещении также стояла домашняя мебель и телевизор. Среди предположительно украденных вещей были 11 велосипедов, десятки катушек с медной проволокой, нелегальный фейерверк M-800, две винтовки для страйкбола и приспособления для употребления наркотиков.

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