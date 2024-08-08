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10:28, 8 августа 2024Мир

Польский министр рассказал о революционном проекте по защите от России

Глава МВД Семоняк: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польша планирует укрепить восточную границу из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк, сообщает Bloomberg.

«Это революционный проект, он меняет систему гражданской обороны», — рассказал министр. По его словам, проект подразумевает «многомиллиардные расходы».

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Отмечается, что в настоящее время польское правительство стремится наладить координацию деятельности ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и удовлетворить запросы государственных аудиторов о принятии правового акта, всесторонне регулирующего все вопросы, связанные с защитой населения.

Ранее Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.

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      Виктория Кондратьева
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