Польский министр рассказал о революционном проекте по защите от России

Глава МВД Семоняк: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Польша планирует укрепить восточную границу из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк, сообщает Bloomberg.

«Это революционный проект, он меняет систему гражданской обороны», — рассказал министр. По его словам, проект подразумевает «многомиллиардные расходы».

Отмечается, что в настоящее время польское правительство стремится наладить координацию деятельности ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и удовлетворить запросы государственных аудиторов о принятии правового акта, всесторонне регулирующего все вопросы, связанные с защитой населения.

Ранее Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.