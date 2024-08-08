Поместье экс-замминистра обороны предложили переделать под санаторий для бойцов СВО

Mash: поместье Тимура Иванова предложили переделать под санаторий для бойцов СВО

Поместье бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова в Тверской области предложили превратить в санаторий для бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Переделать недвижимость под нужды участников боевых действий попросили активисты движения «Ветераны России». Соответствующее письмо они направили на имя министра обороны Андрея Белоусова. «Ветераны России» уверены, что подобные действия будут справедливыми по отношению к тем, что защищал страну, участвуя в спецоперации. Волонтеры призвали Белоусова переделать под санаторий как особняк, так и всю прилегающую к нему территорию вдоль Волги.

Ранее 8 августа стало известно, что поместье экс-замминистра обороны Иванова собрались снести, поскольку оно является самостроем.

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля. В министерстве он отвечал за вопросы строительства и капремонта военных объектов. Ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей.

