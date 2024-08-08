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19:05, 8 августа 2024Россия

Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

Гладков сообщил о смерти мирного жителя, который ранее попал под обстрел

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мирный россиянин погиб от ранений, полученных при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи», — написал он.

Гладков также выразил соболезнования от лица всего региона.

Об обстреле села Бессоновка глава области сообщал 8 августа в 17:08 по московскому времени. Тогда он рассказал, что при атаке пострадал один человек.

В этот же день стало известно, что Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха». По данным Министерства обороны России, ВСУ совершили атаку на территорию страны примерно в 14:20 по московскому времени.

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      Никита Абрамов
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