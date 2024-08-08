Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

Мирный россиянин погиб от ранений, полученных при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи», — написал он.
Гладков также выразил соболезнования от лица всего региона.
Об обстреле села Бессоновка глава области сообщал 8 августа в 17:08 по московскому времени. Тогда он рассказал, что при атаке пострадал один человек.
В этот же день стало известно, что Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха». По данным Министерства обороны России, ВСУ совершили атаку на территорию страны примерно в 14:20 по московскому времени.