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17:50, 8 августа 2024Россия

Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области

Президент Путин обсудил ситуацию в Курской области с премьером Мишустиным

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Курской области с председателем правительства Михаилом Мишустиным. О разговоре с премьер министром глава государства рассказал временно-исполняющему обязанности губернатора региона Алексею Смирнову, который опубликовал видео встречи в Telegram.

«Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно», — сказал Путин, подчеркнув, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей нуждающимся в ней гражданам Курской области можно считать принятым.

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Другие подробности беседы с Мишустиным президент не раскрыл.

В рамках встречи глава государства также попросил Смирнова дать свою оценку ситуации в регионе. В свою очередь, врио губернатора доложил, что в Курской области продолжается эвакуация. Также принято решение о защите инфраструктуры субъекта станциями радиоэлектронной борьбы и бронеплитами.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли приграничный город Суджа в Курской области, после чего при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. 7 и 8 августа бои продолжились. В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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