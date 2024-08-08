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20:56, 8 августа 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин укусил полицейского за голень и был осужден

Суд назначил принудительные работы жителю Адыгеи, укусившему силовика за голень

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения укусил подошедшего к нему на улице полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Гражданина К. признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») Уголовного кодекса РФ. Сперва суд назначил ему 1,5 года лишения свободы, а затем заменил наказание на принудительные работы на тот же срок.

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По данным суда, все произошло в ночь на 17 мая в селе Красногвардейское. Несколько силовиков, находясь при исполнении обязанностей, заметили пьяного подсудимого во время патрулирования улиц. Они решили подойти к нему для проведения профилактической беседы, однако мужчина оказался недоволен действиями сотрудников правоохранительных органов и укусил одного из них за голень.

В зале суда нападавший полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в аэропорту Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. Известно, что мужчина летел из Иркутска в Москву.

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      Олеся Мицкевич
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