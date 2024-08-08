Раскрыта главная цель Успенской в суде с Киркоровым

Адвокат Сенина: Успенская хочет добиться публичных извинений от Киркорова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина раскрыла главную цель, которой исполнительница хочет добиться в ходе судебных разбирательств с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Ее цитирует Пятый канал.

Причиной для подачи иска стали слова артиста, назвавшего коллегу попрошайкой. «У нее заявлены требования об опровержении со стороны Киркорова — опровержении публичном. То есть на всех доступных ему официальных каналах, чтобы он дал это опровержение. И компенсация морального вреда», — отметила Сенина.

Адвокат также подчеркнула, что прошедшее заседание удовлетворило все требования исполнительницы.

Ранее Успенская оценила шансы помириться с Киркоровым.

В претензии сторона Успенской потребовала от певца публично опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности фразы, относящиеся к артистке. Речь идет о словах Киркорова в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, в которых он заявлял, что исполнительница «выклянчивала у него шмотки и подарки», а также называл ее попрошайкой. Сторона защиты певицы также потребовала «принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью».