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04:51, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыто состояние Поддубного

ВГТРК: военкора Поддубного переведут в московскую клинику

Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Военного корреспондента Евгения Поддубного планируют перевести в клинику в Москве. Об этом сообщает ВГТРК в своем Telegram-канале.

В компании раскрыли состояние Поддубного и подчеркнули, что в курской больнице военкору провели все необходимые исследования. «Назначен курс лечения», — отмечается в публикации.

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Ранее сообщалось, что съемочная группа, сопровождавшая Поддубного, не пострадала. Об этом заявил звукооператор ВГТРК Станислав Еловский.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

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      Марина Совина
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