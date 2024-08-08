Раскрыто состояние Поддубного

Военного корреспондента Евгения Поддубного планируют перевести в клинику в Москве. Об этом сообщает ВГТРК в своем Telegram-канале.
В компании раскрыли состояние Поддубного и подчеркнули, что в курской больнице военкору провели все необходимые исследования. «Назначен курс лечения», — отмечается в публикации.
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Ранее сообщалось, что съемочная группа, сопровождавшая Поддубного, не пострадала. Об этом заявил звукооператор ВГТРК Станислав Еловский.
Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».