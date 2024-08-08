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10:35, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты обстоятельства ранения военкора Поддубного

Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного дроном-камикадзе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного был атакован дроном-камикадзе, после чего машина перевернулась и съехала в кювет. Такие обстоятельства ранения своего коллеги раскрыл военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька (Поддубный, — прим. «Ленты.ру»), ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе», — пересказал Коц то, что узнал от членов съемочной группы Поддубного, которые ехали в другой машине.

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Автомобиль с раненным военкором съехал в кювет, после чего произошло воспламенение дополнительного бака для дизеля. Уже горящее авто перевернулось и осталось лежать в кустах.

«Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери — он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной», — написал Коц. Уже после этого военкор «Комсомолки» навестил своего товарища в курской больнице.

Ранее Поддубный в первом же сообщении из больницы похвалил спасших его врачей. Он отметил, что они «делают на отлично свою работу»

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский FPV-дрон. В первые минуты после этого военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован — у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

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      Олег Давыдов
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