Раскрыты обстоятельства ранения военкора Поддубного

Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного дроном-камикадзе

Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного был атакован дроном-камикадзе, после чего машина перевернулась и съехала в кювет. Такие обстоятельства ранения своего коллеги раскрыл военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька (Поддубный, — прим. «Ленты.ру»), ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе», — пересказал Коц то, что узнал от членов съемочной группы Поддубного, которые ехали в другой машине.

Автомобиль с раненным военкором съехал в кювет, после чего произошло воспламенение дополнительного бака для дизеля. Уже горящее авто перевернулось и осталось лежать в кустах.

«Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери — он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной», — написал Коц. Уже после этого военкор «Комсомолки» навестил своего товарища в курской больнице.

Ранее Поддубный в первом же сообщении из больницы похвалил спасших его врачей. Он отметил, что они «делают на отлично свою работу»

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский FPV-дрон. В первые минуты после этого военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован — у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.