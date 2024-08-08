Расправившаяся с дочерями женщина решила найти любовь по переписке

В США расправившаяся с детьми женщина решила найти любовь по переписке в тюрьме

Женщина из США, получившая пожизненный срок за расправу над детьми, зарегистрировалась на сайте для знакомств. Об этом сообщает Daily Star.

33-летняя Мэдисон Макдональд напоила двух дочерей смертельной дозой успокоительного и сама сдалась полиции. Она объяснила свой поступок тем, что хотела спасти девочек от насилия. Адвокаты Макдональд пытались доказать в суде, что она невменяема. Судебный психолог подтвердил, что преступница психически больна, но отметил ее способность совершать осознанные действия.

У Макдональд нет права на досрочное освобождение, поэтому она решила найти любовь по переписке, находясь за решеткой. Она создала аккаунт на сайте Wire of Hope. В анкете Макдональд назвалась христианкой и описала себя как «энергичную» и «умную» женщину. «Я нежная и чувствительная, но мои близкие говорят, что я также могу быть критичной и придирчивой», — добавила она.

Сайт Wire of Hope создала группа друзей, которые видят в переписке с заключенными возможность помочь им. Они считают, что общение преступников с людьми вне тюрьмы может разнообразить их жизнь.

Ранее сообщалось, что американский преступник, приговоренный к казни, также решил найти пару на сайте Wire of Hope. Мужчина описал себя как одинокого, спортивного и легкого на подъем человека.

