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02:48, 8 августа 2024Мир

Россия потребовала от ООН осудить покушение на Поддубного

Постпредство России потребовало от ООН осудить покушение на Поддубного
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Постпредство России при ООН потребовало от организации осудить покушение на военкора Евгения Поддубного. Заявление об этом опубликовано в соцсети X.

«Надеемся, что на этот раз представители специализированных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в сообщении. В постпредстве также пожелали журналисту скорейшего выздоровления.

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Ранее в офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша выразили обеспокоенность ранением военкора Поддубного. Покушение на военкора произошло вечером 7 августа. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое.

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      Сергей Грехов
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