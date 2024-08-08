Россия потребовала от ООН осудить покушение на Поддубного

Постпредство России потребовало от ООН осудить покушение на Поддубного

Постпредство России при ООН потребовало от организации осудить покушение на военкора Евгения Поддубного. Заявление об этом опубликовано в соцсети X.

«Надеемся, что на этот раз представители специализированных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в сообщении. В постпредстве также пожелали журналисту скорейшего выздоровления.

Ранее в офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша выразили обеспокоенность ранением военкора Поддубного. Покушение на военкора произошло вечером 7 августа. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое.