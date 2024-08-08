Россия потребовала от ООН осудить покушение на Поддубного

Постпредство России при ООН потребовало от организации осудить покушение на военкора Евгения Поддубного. Заявление об этом опубликовано в соцсети X.
«Надеемся, что на этот раз представители специализированных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в сообщении. В постпредстве также пожелали журналисту скорейшего выздоровления.
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