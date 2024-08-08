Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха в отелях «все включено» в Анапе

АТОР: отдых по системе «все включено» в Анапе в сентябре дешевле на 20 процентов

Отдых в отелях, работающих по системе «все включено» в Анапе, в сентябре будет дешевле на 20-30 процентов, чем в июле и августе. Самое выгодное время для поездок на этот популярный курорт назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, по данным аналитической компании BUTLER Hospitality, тарифы на проживание в популярных отелях Анапы всех категорий летом 2024 года выросли почти на четверть по сравнению с 2023-м.

Кроме того, эксперты выяснили, что бронировать осенний отдых по системе «все включено» на российском курорте в мае оказывается на пять-шесть процентов дешевле, чем в конце июля.

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Отдыхающие не могут вернуться домой, так как в августе доступны только дорогие стыковочные рейсы.

