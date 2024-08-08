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10:25, 8 августа 2024Экономика

Россияне изменили отношение к умным колонкам

«Ведомости»: продажи умных колонок выросли на 41 процент

Фото: Reuters

За первое полугодие 2024 года в России продали 2,4 миллиона умных колонок на 21,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то в штуках продажи выросли на 41 процент. В денежном выражении — на 52 процента.

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По информации «Чек индекс», средний чек на данный вид бытовой техники за первые шесть месяцев 2024 года составил 8 тысяч 89 рублей. Это на 16 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. Количество покупок выросло почти на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2024 года в РФ выросли продажи умных часов. Их продали от 2,8 до 3,2 миллиона штук. Спрос на эту продукцию растет за счет падающего интереса россиян к фитнес-трекерам.

В первом квартале рынок смарт-часов, наушников и прочих гаджетов — вырос на 8,8 процента.

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      Кирилл Луцюк
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