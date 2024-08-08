Россиянин случайно выстрелил в сына из ружья

В Ингушении отец случайно выстрелил в сына из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, в больницу Назрани доставили молодого человека с огнестрельным ранением верхней трети правого предплечья. Сотрудники учреждения доложили об этом в полицию. Правоохранители выяснили, что отец пострадавшего чистил во дворе дома охотничье ружье модели «ИЖ-18М». В какой момент он по неострожности выстрелил в сына. Мужчина добровольно выдал ружье.
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