Россиянин случайно выстрелил в сына из ружья

МВД: в Ингушетии отец случайно выстрелил в сына из охотничьего ружья

В Ингушении отец случайно выстрелил в сына из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в больницу Назрани доставили молодого человека с огнестрельным ранением верхней трети правого предплечья. Сотрудники учреждения доложили об этом в полицию. Правоохранители выяснили, что отец пострадавшего чистил во дворе дома охотничье ружье модели «ИЖ-18М». В какой момент он по неострожности выстрелил в сына. Мужчина добровольно выдал ружье.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

Ранее в Ростовской области местный житель прицелился и выстрелил в косулю, но попал в своего приятеля.

