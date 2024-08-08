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20:23, 8 августа 2024Путешествия

Россиянка описала отдых на главном курорте богачей словами «не пляж, а базар-вокзал»

Sochi1.ru: российская туристка пожаловалась на отсутствие хороших пляжей в Сочи

Фото: Roman_Efimovich / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы, отдыхающие в Сочи, пожаловались на отсутствие хороших и просторных пляжей. Их мнение приводит портал Sochi1.ru.

Туристка из Магадана Светлана Мешкова приехала на главный курорт богачей в России и остановилась в центре Адлера. Она рассказала, что о спокойном и тихом отдыхе там остается только мечтать.

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«Не пляж, а базар-вокзал, — такими словами описала туристка обстановку. — Вся линия у моря загромождена лежаками, людьми. Полежать на гальке просто негде».

Россиянка добавила, что цены на аренду лежаков и зонтиков в Адлере заоблачные. Также ее расстроило обилие кафе, магазинов и киосков, из-за которых места на берегу почти не остается.

«Вечерами орет музыка со всех сторон, воняет шашлыками, мидиями, рыбой и прочей едой. О спокойном, тихом отдыхе мы только мечтаем», — возмутилась она.

Сочи назвали главным курортом богатых путешественников в России. Тем не менее отдых там разочаровывает многих туристов. Так, одна россиянка назвала город «настоящим адом».

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      Мария Борисова
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