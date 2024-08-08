Российская школьница едва не лишилась всей кожи из-за лекарств

В Уфе школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств

В Уфе школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств. У юной россиянки произошла сильнейшая аллергическая реакция — эпидермис начал отмирать. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, у девочки также поднялась температура, заболели слизистые глаз и губ. В республиканской детской клинической больнице ей диагностировали редкое заболевание — синдром Лайелла.

Врачи назначили пациентке специальную терапию. Лечение было долгим, однако положительная динамика все-таки появилась. Медикам удалось спасти зрение девочки и восстановить ей кожу.

Ранее сообщалось, что в Москве 38-летнему рыбаку сожгло 50 процентов кожи в момент броска спиннинга — мужчина зацепил линию электропередачи (ЛЭП). Его отвезли в больницу с серьезными ожогами, сейчас он в искусственной коме.