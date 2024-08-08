Российские военные поразили один из ключевых командных пунктов ВСУ

ВС РФ поразили один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении

Российские военные поразили ракетным ударом один из ключевых командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что удар был нанесен по главному украинскому командному пункту противовоздушной обороны (ПВО) и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области. По предварительным данным, в момент удара в пункте могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ и Нацгвардии. Собеседник агентства отметил, что фактически эти генералы являются штабом операции «Суджа».

Ранее стало известно о возможном уничтожении трех высокопоставленных офицеров ВСУ. «Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ "Искандерами" в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — писал Telegram-канал Mash.