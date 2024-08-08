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21:13, 8 августа 2024Бывший СССР

Российские военные поразили один из ключевых командных пунктов ВСУ

ВС РФ поразили один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские военные поразили ракетным ударом один из ключевых командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что удар был нанесен по главному украинскому командному пункту противовоздушной обороны (ПВО) и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области. По предварительным данным, в момент удара в пункте могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ и Нацгвардии. Собеседник агентства отметил, что фактически эти генералы являются штабом операции «Суджа».

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Ранее стало известно о возможном уничтожении трех высокопоставленных офицеров ВСУ. «Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ "Искандерами" в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — писал Telegram-канал Mash.

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      Марина Совина
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