69-я параллель
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18:10, 8 августа 202469-я параллель

Российский фитопланктон стал виден из космоса

Цветение фитопланктона в Баренцевом море стало видно из космоса

Фото: NASA

Цветение фитопланктона в российской части Баренцева моря стало заметно из космоса. Это следует из снимков, опубликованных проектом Nasa Worldview.

На спутниковых кадрах видно, что в море близ Кольского полуострова в воде расплылась ярко-зеленая «клякса», которая является скоплением размножающегося фитопланктона.

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Судя по фотографии, область самого активного цветения составляет около двухсот километров в диаметре, кроме того, еще на 200 километров распространяется зона чуть менее активного размножения фитопланктона.

Ранее ученые Национального океанографического центра в Великобритании и ряда научных организаций США зафиксировали, что океаны Земли меняют цвет, становясь более зелеными, что, вероятно, связано с климатом.

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      Марк Леонов
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