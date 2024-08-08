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13:39, 8 августа 2024Силовые структуры

Российский суд отказал в убежище изучающей политическую обстановку иностранке

Суд Петербурга отказал гражданке Австрии в предоставлении убежища в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в предоставлении временного убежища на территории России гражданке Австрии Нурит Шаллер. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иностранка оспаривала решение ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в котором было отклонено ее прошение остаться в России.

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В суде Шаллер заявила, что на родине опасается за свою жизнь из-за засилья приехавших с Ближнего Востока мусульман, а она — иудейка, поэтому подвергается постоянным нападкам. Женщина также жаловалась, что, помимо мигрантов, в Европе процветает педофилия, принят закон, позволяющий менять пол детям, а она хочет жить в стране с традиционными ценностями, готова выучить русский язык, будет преподавать немецкий язык и готова работать на благо России.

Суд же выяснил, что в Санкт-Петербурге Шаллер занимается изучением политической обстановки в стране.

29 июля сообщалось, что в Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, который приставал к девушке в подъезде многоэтажного дома.

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      Любовь Ширижик
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