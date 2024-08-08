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11:19, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на проблемы с доступом к YouTube

«Сбой.РФ»: пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к YouTube

Фото: freepic.diller / freepik

Российские пользователи в четверг, 8 августа, пожаловались на проблемы с доступом к видеохостингу YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Сайт зарегистрировал почти пять тысяч жалоб на работу YouTube. Большинство поступили из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Пишет "нет подключения к интернету", «Калининград, не работает», «Орел, не работает от слова совсем», «Не загружает главную страницу никак и ничего не открывается, с телефона также не работает», — рассказали пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. Он добавил, что скорость загрузки видео снизится до 70 процентов. Хинштейн также указал, что этот шаг будет направлен против администрации видеохостинга, нарушающей российское законодательство. Позднее он пояснил, что YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Депутат добавил, что снижение скорости загрузки сервиса в первую очередь связано с бездействием самого YouTube.

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      Маргарита Щигарева
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