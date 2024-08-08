Сборная США сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже

В Париже завершился 13-й день Олимпийских игр 2024 года, лидерство в медальном зачете сохранила сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 25 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золота: Тара Дэвис-Вудхолл победила в прыжках в длину, Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а Грант Холлоуэй был первым в беге на 110 метров с барьерами. Теперь в активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых наград.

Второе место занимает сборная Китая, в активе команды 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.