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00:20, 9 августа 2024Спорт

Сборная США сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная США сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Париже завершился 13-й день Олимпийских игр 2024 года, лидерство в медальном зачете сохранила сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 25 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золота: Тара Дэвис-Вудхолл победила в прыжках в длину, Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а Грант Холлоуэй был первым в беге на 110 метров с барьерами. Теперь в активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых наград.

Второе место занимает сборная Китая, в активе команды 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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