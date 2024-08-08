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10:21, 8 августа 2024Спорт

«Спартак» дебютирует на турнире UTLC CUP-2024

Московский «Спартак» и сербский «Партизан» дебютируют на турнире UTLC CUP-2024

Фото: Пресс-служба

С 13 по 18 августа в Москве состоится юношеский международный турнир по футболу UTLC CUP-2024. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Турнир состоится в шестой раз. В этом розыгрыше дебютируют воспитанники академии «Спартака» и футболисты сербского «Партизана». Всего в международном турнире сыграют команды из пяти стран — России («Локомотив», «ЦСКА», «Спартак»), Сербии («Црвена Звезда», «Партизан»), Турции («Фатих Карагюмрюк»), Беларуси («Динамо Минск») и Казахстана («Астана»).

«С 2017 года здесь, на именитом поле в Черкизове, спортивное мастерство демонстрируют юные футболисты стран Евразии, где все по-взрослому: борьба за каждый мяч, мощная поддержка болельщиков, невероятные, искренние эмоции. Из года в год участники показывают достойную игру», — отметил генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Матчи турнира состоятся на стадионе «Сапсан Арена», а финалисты UTLC CUP сыграют 18 августа на «РЖД Арене».

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