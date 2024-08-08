Спортсмен из Франции одной деталью привлек женское внимание на Олимпиаде

Прыгун в воду Жюль Боуэр привлек женское внимание на Олимпиаде плавками

Французский прыгун в воду Жюль Боуэр одной деталью в образе привлек внимание женщин во время выступления на Олимпиаде. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографы запечатлели 22-летнего спортсмена на полуфинале прыжков с трамплина в Париже в плавках американского бренда Shinesty, которые стали предметом широкого обсуждения в сети. «Мы хотели бы защитить Боуэра на многих будущих Олимпиадах», — рассказали представители марки.

Ранее в августе гимнастка Симона Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.