Спортсмен из Франции одной деталью привлек женское внимание на Олимпиаде

Французский прыгун в воду Жюль Боуэр одной деталью в образе привлек внимание женщин во время выступления на Олимпиаде. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографы запечатлели 22-летнего спортсмена на полуфинале прыжков с трамплина в Париже в плавках американского бренда Shinesty, которые стали предметом широкого обсуждения в сети. «Мы хотели бы защитить Боуэра на многих будущих Олимпиадах», — рассказали представители марки.
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